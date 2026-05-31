ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಎಂಐ ಪಡೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದು, 10 ತಂಡಗಳಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನ್' ಒತ್ತಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರು ಸಮರ್ಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>'2026ರ ಟೂರ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಭಾರತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಬದಲು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್, 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸಾಧನೆ<br></strong>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 359 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಿಯಾನ್ ರಿಕ್ಕೆಲ್ಟನ್ (448) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 68 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ತಿಲಕ್, 10 ಅರ್ಧಶತಕ, 1 ಶತಕ ಸಹಿತ 1,858 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.