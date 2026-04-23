ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ತಂಡಗಳ ಚಿತ್ತ

<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಂಡಿಯ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ನೋವಿನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಮೀನಖಂಡದ ನೋವಿನಿಂದ ಧೋನಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದ ಧೋನಿ ಬುಧವಾರ ನೆಟ್ಸ್ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಥ್ರೊಡೌನ್ ಪರಿಣತರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಶ್ವಾನದ (ಚಂಪಕ್) ಜೊತೆ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳೆದರು. ಧೋನಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ವಾಂಖೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಟಾಸ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವರು ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಗಾಯಾಳಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿ ದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.</p>.<p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 90 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾ ಗಿತ್ತು. ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳೂ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿದು ಪಂದ್ಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು 147 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಸ್ಥಿರ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಸಹ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೇ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (192 ರನ್) ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಆಟವಾಡಿದ ತಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿವೆ. ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ (0.067) ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಎಂಟನೇ (–0.780) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಳಗವು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲಿನ ಸರಪಣಿ ಕಡಿದಿತ್ತು. ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಜೀವಂತಿಕೆ ತುಂಬಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳವಳದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ. ಪಾಂಡ್ಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಆರ್ಭಟ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮನ್ ಧೀರ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೂಮ್ರಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುರುವಾರದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಪಾಳಯ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-51-180170299</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>