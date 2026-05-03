<p>ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ತಂಡ, ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ (5) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ, ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.</p><p>ಬರೋಬ್ಬರಿ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪಡೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?</strong></p><ul><li><p><strong>ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಬೌಲರ್ಗಳು</strong></p></li></ul><p>ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವಿಕೆಟ್. ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><ul><li><p><strong>'ಕಾಯಂ' ಆಟಗಾರರ ವಯಸ್ಸು</strong></p></li></ul><p>ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಯಂ' ಆಟಗಾರರಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (39), ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(35), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (32) ಹಾಗೂ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (32) ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದರೂ ಇವರಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಉಳಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ.</p><ul><li><p><strong>ಗಾಯಗೊಂಡ ರೋಹಿತ್</strong></p></li></ul><p>ಅನುಭವಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು, ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ರೋಹಿತ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಸರಿಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ ಕೈಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>