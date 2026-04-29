ಮುಂಬೈ : ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾದಿಯ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಳೂ ಹಣಾಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಜಯಿಸಿರುವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.

ತಂಡದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (110 ರನ್) ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (3 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 97 ರನ್), ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (2 ವಿಕೆಟ್), ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ (1 ವಿಕೆಟ್) ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ (1 ವಿಕೆಟ್) ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ದಾನೀಶ್ ಮಾಳೆವಾರ್ (2, 0) ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವರೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ.

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಮುಂಬೈ ಎದುರು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಚೆಗಷ್ಟೇ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಣಿದಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ.

ವೇಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 380 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಮೋಘ ಲಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (312) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (349) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (186) ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.