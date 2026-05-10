ಭಾನುವಾರ, 10 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ಡು ಆರ್ ಡೈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ RCB ಎದುರಾಳಿ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೀಗಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಮೇ 2026, 8:59 IST
Last Updated : 10 ಮೇ 2026, 8:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ: ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾ RCB?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟವಿದು.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಗೆ ಅಳಿವು-ಉಳಿವಿನ ಪಂದ್ಯ
ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
• ಆರ್‌ಸಿಬಿಯತ್ತ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ತಲುಪಲು ಇಂದಿನ ಜಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
• ತಂಡಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮುಂಬೈ ಈವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
• ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ 19 ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
• ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಾದಿ
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಉಳಿದಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
35
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳು
19
ಮುಂಬೈ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
16
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
10
ಮುಂಬೈ ಆಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು
2026
ಐಪಿಎಲ್ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
RCBVirat KohliRohit SharmaHardik PandyaMumbai IndiansRajat PatidarIPL 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT