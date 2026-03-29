MI vs KKR: 13 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ

ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಹಾಗೂ ಫಿನ್ ಆಲೆನ್ ಕೇವಲ 5.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 69 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.</p>.<p>ತವರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 69 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಬುಮ್ರಾರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಉತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. </p>.<p>3 ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಘುವಂಶಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ರಘುವಂಶಿ (51ರನ್) ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ರಿಂಕು 33 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಕೆಆರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p>.<p>221 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯು 151 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (78 ರನ್) ಹಾಗೂ ರಿಕಲ್ಟನ್ (81 ರನ್) ಸಿಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂಬೈ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿತು.