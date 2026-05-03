T20ಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. </p><p>ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 114 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p><p>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 286 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. 5 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.</p><p>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 240 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6,286 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 3,933 ರನ್ ಹಾಗೂ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ 3,915 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ ತಂಡ 303 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48,244 ರನ್</p></li><li><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 295 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 47,304 ರನ್ </p></li><li><p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 286 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 46,438 ರನ್ </p></li><li><p>ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ 281 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45,241 ರನ್ </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>