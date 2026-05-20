MI vs KKR|ದುಬೆ,ಗ್ರೀನ್ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ: ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಸೌರಭ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌರಭ್ (22ಕ್ಕೆ2) ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ (23ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 15.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳಿಗೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 147 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (15; 13ಎ, 6X2) ಅವರು ಭರವಸೆಯ ಆಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (6; 7ಎ) ಅವರು ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ರೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಕ್ರಿಷ್ ರಘುವಂಶಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (15; 6ಎ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಸೌರಭ್ ದುಬೆ ಎಸೆತದ ವೇಗ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (20; 32ಎ, 6X1) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (26; 27ಎ, 4X2, 6X1) ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಮೂರಂಕಿ ಮೊತ್ತ ದಾಟಿತು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ವರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (32; 18ಎ, 4X2, 6X2) ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ (10; 7ಎ) ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ147 (ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 15, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 15, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 20, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 26, ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 14, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ ಔಟಾಗದೇ 32, ಸೌರಭ್ ದುಬೆ 22ಕ್ಕೆ2, ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ 23ಕ್ಕೆ2) ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್