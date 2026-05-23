ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ' ಹಾಗೂ 'ಮಹಾರಾಣಿ ಕಪ್' ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಆರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರ ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್, 'ಟೂರ್ನಿಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೃತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೂನ್ 4ರಂದು ಅಲೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ₹ 60 ಲಕ್ಷ ಹಣದ ಥೈಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿತರಾದ 130 ರಿಂದ 150 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ (ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ) ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ), ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ–ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೈಸೂರು), ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ), ಮೈಕಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಾಯಚೂರು), ಮಾನ್ಯತಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ (ಮಂಗ ಳೂರು), ಐಸಿಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಚ್.ಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮಾಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 'ಮಹಾರಾಣಿ ಕಪ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿ ಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>'ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮಹತ್ವದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಆರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆನನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>