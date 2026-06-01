<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಖುಷಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಸತತ 2ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಜತೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ಪಟಾಕಿ, ಬಾಣಬಿರುಸುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಚಿಣ್ಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ,ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‘ಆರ್ಸಿಬಿ’ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಟಿ.ವಿ ಮುಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ನೋಡಲು ಕೂತಿದ್ದರು. ಬಸ್, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಟಿ.ವಿ ಶೋ ರೂಂನ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಾಗಲೂ ಆತಂಕ, ಉತ್ಸಾಹ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು.ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿಣ್ಣರೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 1ರವರೆಗೂ ಪಟಾಕಿ ಅಬ್ಬರ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಳ ರೇಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ತೆರಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪಸರಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹಲವು ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ತಾತಯ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ, ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಅರಮನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಜಂಗುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ವಾಹನಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-39-2069978684</p>