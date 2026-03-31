ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಟ್ವೀಟ್‌: ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಸೀಮ್‌ ಶಾಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ

ಕರಾಚಿ: ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಟ್ವೀಟ್ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನಸೀಮ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರಿಯಮ್ ನವಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ನಸೀಮ್ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು (ನಸೀಮ್) ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಸೀಮ್ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ್ದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಿಯಮ್ ನವಾಝ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 'ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನ ರಾಣಿಯಂತೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಧರಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಮರಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಟ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮರಿಯಮ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಪುತ್ರಿ.

ನವಾಜ್ ಅವರು 'ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಝ್' ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಭದ್ರತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕಾರಣ ಶಹಿನ್ ಶಾ ಅಫ್ರೀದಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರು ಚೆಂಡು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪ ಖಚಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.