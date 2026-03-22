ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ | ಸುಬ್ರಾಯನ್, ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ಪಿನ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಯಭೇರಿ

ವೆಲಿಂಗ್ಟನ್ : ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಎಡವಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಳಗವು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–2ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕಾನರ್ ಎಸ್ತರ್ಹುಝೈನ್ (57; 36ಎ, 4X7, 6X3) ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 164 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಕಿವೀಸ್ ಬಳಗವು 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 145 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ನಂತರ 63 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರೆನೆಲನ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್ (13ಕ್ಕೆ2) ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅನುಭವಿ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ (22ಕ್ಕೆ2) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ164 (ಟೋನಿ ಡಿ ಝಾರ್ಜಿ 23, ಕಾನರ್ ಎಸ್ತುಝೇನ್ 57, ರುಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ ಔಟಾಗದೇ 28, ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ 19, ಜೇಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ 19, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ ಔಟಾಗದೇ 14, ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್ 29ಕ್ಕೆ2) ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 145 (ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 32, ಡೇನ್ ಕ್ಲೀವರ್ 26, ನಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ 19, ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್ 13, ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಯಿಟ್ಜಿ 31ಕ್ಕೆ3, ಒಟ್ನಿಲ್ ಬಾರ್ತಮನ್ 30ಕ್ಕೆ2, ಪ್ರೆನೆಲನ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್ 13ಕ್ಕೆ2, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ 22ಕ್ಕೆ2) ಫಲಿತಾಂಶ:ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 19 ರನ್ ಜಯ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–2.