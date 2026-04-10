<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ಆ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ(ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ) ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ 31 ವರ್ಷದ ತುಷಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತುಷಾರಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏ.23ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತುಷಾರ ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>2025ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಕೇವಲ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.</p>