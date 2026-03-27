<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಶನಿವಾರ ಐಪಿಎಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರಂಭದ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಝಲ್ವುಡ್ ಅವರೂ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮೊದಲೇ ಖಚಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ)ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತುಷಾರ ಅವರು 29 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 17 ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಎಸ್ಪಿಎನ್–ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದರು. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ನಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.