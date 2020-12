ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್: ಜರ್ಮೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ವುಡ್ (104) ಹಾಗೂ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ (86) ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 134 ರನ್ ಅಂತರದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಫಾಲೋ ಆನ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 196/6 ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವಿಂಡೀಸ್, 58.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 247 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದ ಜರ್ಮೈನ್ ಶತಕ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಜಾರಿ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 155 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ವಿಂಡೀಸ್ ಬೇಗನೇ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 141 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಜರ್ಮೈನ್ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

