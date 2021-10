ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ; ವಿವಾದ ಸುಖಾಂತ್ಯ

ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ವಿವಾದವು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ 2021' ಬದಲು 'ಯುಎಇ 2021' ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆಪಾದನೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.

THE BIG REVEAL IS HERE!

PRESENTING TEAM PAKISTAN’S OFFICIAL JERSEY FOR THE #T20WorldCup !

GET YOURS NOW FROM https://t.co/12NS1mHqqi#WearYourPassion x #WhyNotMeriJaan pic.twitter.com/6St08OGVbJ

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 15, 2021