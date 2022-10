ನವದೆಹಲಿ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಆರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 87*(59) ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಬಾಬರ್ 3,000 ರನ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು.

27ರ ಹರೆಯದ ಬಾಬರ್‌ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು 81 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 81 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಂದಹಾಗೆ, 3000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಐದನೇ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್‌. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಈ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ 8ನೇ ಆಟಗಾರ.

