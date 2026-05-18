ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಿಡಿತ

<p>ಸಿಲ್ಹೆಟ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) (ಪಿಟಿಐ): ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ 156 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಮಹಮ್ಮದುಲ್ ಹಸನ್ (52;64ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ದೇಶವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (126;159ಎ) ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 77 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 278 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು 57.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 232 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡವು 46 ರನ್ಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ (68;84ಎ) ಮತ್ತು ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ (38;28ಎ) ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದ ನಹೀದ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ತಜ್ಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 77 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 278. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 57.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 232 (ಬಾಬರ್ ಆಜಂ 68, ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ 38; ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ 37ಕ್ಕೆ 2, ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ 21ಕ್ಕೆ 2, ನಹೀದ್ ರಾಣಾ 60ಕ್ಕೆ 3, ತಜ್ಮುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ 67ಕ್ಕೆ 3). ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: 26.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 110 (ಮಹಮ್ಮದುಲ್ ಹಸನ್ 52, ಮೋಮಿನುಲ್ ಹಕ್ 30; ಖುರ್ರಂ ಶಹಜಾದ್ 19ಕ್ಕೆ 2).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-51-184672600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>