IPL 2026: ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟ್: 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಸಾಲ್ಟ್‌

ಗುವಾಹಟಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಈ ವರೆಗೆ 3 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ದದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ ಆಟಗಾರರು
- ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ – 4 ಬಾರಿ
- ಡ್ವೇನ್ ಸ್ಮಿತ್ – 3 ಬಾರಿ
- ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ– 3 ಬಾರಿ
- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ – 3 ಬಾರಿ
- ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ – 3 ಬಾರಿ