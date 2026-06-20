ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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IND vs AFG| ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ 219 ರನ್ ಗುರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 12:34 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 12:34 IST
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IndiaCricket

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