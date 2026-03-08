ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಯಾರು ಈ ಆಕೃತಿ ಅಗರವಾಲ್?

<p>ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಆಕೃತಿ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 8) ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜೂನಿಯರ್ ಸಚಿನ್’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೂ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ, ‘ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನದ ಹಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್’ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೃತಿ ಕೂಡಾ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಆಕೃತಿ ಅಗರವಾಲ್ ಯಾರು? </strong></p><p>ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಕೃತಿ ಅಗರವಾಲ್ ಲಖನೌ ಮೂಲದವರು. ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇವರು, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗಿನ ‘ತ್ರಿಮುಖ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಹಾಗೂ ಆಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಭಿನಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>