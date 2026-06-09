<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ತಂಡದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಗುದ್ದಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ತಡೆಯಲು ಹೋದ ತಂಡದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಷಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ‘ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ’ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸೋಮವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (ಇಸಿಬಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>