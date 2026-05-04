<p><strong>ಲಾಹೋರ್:</strong> ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ತಂಡವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ವೇಗಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಮಾತುಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಹುನೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಿಡಿತದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿದೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹುನೈನ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಪೇಶಾವರ್ ಝಲ್ಮಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ತಂಡ ಸೆಣೆಸಲಿದೆ.</p>