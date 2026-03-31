ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರದ ಜೊತೆಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಲರ್ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಯುಜ್ವೆಂದರ್ ಚಹಾಲ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. </p>.<p>ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಹೊರಯಾಗಿಯೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ 164 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (7 ರನ್) ಔಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಬ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೊಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಡಿದರು. 13ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಂದ ಅವರು ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೂಪರ್ ಕನೊಲಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಜೇಯ 72 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.