ನನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಕಾರಣ: ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಪಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಗಾನ್ ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 9ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ 24.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.</p><p>ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 300 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಗುರ್ಬಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಗಂಭೀರ್ ಸರ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಶಾಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅವರು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು’ ಎಂದು ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>