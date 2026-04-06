IPL 2026 | ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಕೆಕೆಆರ್‌–ಪಂಜಾಬ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವು ರದ್ದಾಗಿದೆ. </p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (6) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (4) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. </p><p>ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಹಾನೆ (ಔಟಾಗದೆ 8) ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (ಔಟಾಗದೆ 7) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>