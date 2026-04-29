IPL Stats: ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ, ಪಂಜಾಬ್ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಮುಲ್ಲನಪುರ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು... ಸತತ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್, ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವು ಒಂದು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಅಂಕ (+1.043) ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು (+0.617) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ... ಮುಲ್ಲನಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಲ ತಂಡವೊಂದರಿಂದ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಂಜಾಬ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸಲ 200ಕ್ಕೂ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರನೇ ಸಲ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮಿಂಚು... ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ (59), ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ (62*) ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯಾ (29), ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಲಾ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ 22 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ಟೋಯಿನಿಸ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (51), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (43), ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (29), ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ (ಅಜೇಯ 52) ಮತ್ತು ಶುಭಂ ದುಬೆ (ಅಜೇಯ 31) ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಡೊನೊವನ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. 400ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ವೈಭವ್... 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 238.09ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಭವ್ ರನ್ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 380 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ... ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ನಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.