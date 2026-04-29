ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
IPL Stats: ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ, ಪಂಜಾಬ್ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:05 IST
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. 
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು
ಸತತ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್, ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜಯ
223 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು, ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ರನ್ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
400
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು ರನ್
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

