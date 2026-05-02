IPL: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಮಿತ್ತಲ್‌ ಆಸಕ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಲ್ ಸೊಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ₹15,290 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಇದೀಗ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸಿ.ಇ.ಒ ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೊಮಾನಿ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಸೊಮಾನಿ ಸಮೂಹದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಳಗದ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣ ತಮ್ಮಲಿರುವುದಾಗಿ ರುಜುವಾತು ಮಾಡಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.