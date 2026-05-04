ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್.ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹15,600 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ ಸೊಮಾನಿ– ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್– ಶೀಲಾ ಫೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ (ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ) ಖರೀದಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದ ಕಾರಣ ಮಿತ್ತಲ್ ಸಮೂಹ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಪುರುಷರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ), ಪಾರ್ಲ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲೀಗ್), ಬಾರ್ಬಾಡೋಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಕೆರೀಬಿಯನ್ ಲೀಗ್) ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ ಸೊಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸುಮಾರು ₹15,470 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬಿಡ್ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಅಂದಾಜು ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಶೇ 18 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೋಜ್ ಬದಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್.ಮಿತ್ತಲ್, ಆದಿತ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್, ವನಿಶಾ ಮಿತ್ತಲ್–ಭಾಟಿಯಾ, ಸೀರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸಿಇಒ ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಬದಾಲೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ.</p>.<p>ಬದಾಲೆ ಅವರು ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಂಡಳಿಯ ಸೇತುವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-51-597987260</p>