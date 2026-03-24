ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ: ಖರೀದಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಐಪಿಎಲ್) ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್ಆರ್) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಂದಾಜು ₹15,280 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 24) ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಸೋಮಾನಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟನ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಯವರು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ:</strong></p><p>ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು ಅರಿಜೋನಾದ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ಡೇಲ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ. ಇವರು ಎಡ್-ಟೆಕ್, ಖಾಸಗೀತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರುಯೊ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.