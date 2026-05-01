IPL 2026 | ಪಾಟಿದಾರ್ ಔಟ್ Or ನಾಟೌಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು?

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಔಟ್ ಘಟನೆ

ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ 8ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಓಡಿಬಂದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೈವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದರೂ, ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅಂಪೈರ್ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆ ಎರಡರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಡೈವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ನಾಟೌಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮ 33.3ರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ'.

ನಿಯಮ 33.2.2ರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ: ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೂ, ದೇಹ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಫೀಲ್ಡರ್ ಧರಿಸಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಚ್ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಾಟಿದಾರ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್, ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರ ಕೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಾಲ್ ಅವರ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆ