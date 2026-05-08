IPL 2026: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಪಾಟಿದಾರ್

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ಐಪಿಎಲ್ನ 50ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೇಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ. ‘ನಮ್ಮವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>209 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತಂಡದ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. </p><p>ಸೋಲಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ ‘ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಖನೌ ತಂಡ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಾರದಿರುವುದು, ಗೆಲುವಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲು ಪಿಚ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಪವರ್– ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಲಖನೌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯವಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>