ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12) ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತಾದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು 17 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೊದಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರಿಗೆ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ, 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಂಡದ ಪರ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಗ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಅಷ್ಟೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ವೇಗವಾಗ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಯಕರು

- ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ) – ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2026
- ಆ್ಯಡಂ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ (ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್)– ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ – 2009
- ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ (ಆರ್ಸಿಬಿ) – ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ – 2024
- ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (ಸಿಎಸ್ಕೆ)– ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್– 2012