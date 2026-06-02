ಗ್ವಾಲಿಯರ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಲೀಗ್ (ಎಂಪಿಎಲ್) ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಜೆಕೆಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಚೀತಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಚೀತಾಸ್ ತಂಡವು, ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಂಡವನ್ನು ಪಾಟಿದಾರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಚೀತಾಸ್ ತಂಡವು 2026ರ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಇದೇ ಬುಧವಾರ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಂಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ತಂಡದಲ್ಲಿ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.