ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ: RCB ನಾಯಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮರೆತು, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ಪಾಟೀದಾರ್, 'ನಾವು 2025ರ ಟ್ರೋಫಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು. </p><p>'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಆಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಆಡುವ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಟೀದಾರ್, ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಟಿ20 ಬೌಲರ್. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.