<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 43 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, 'ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುಗಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದರು.</p><p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ 'ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>