ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಬದಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ರಜತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಟೀದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಯಕನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ನಾಯಕರ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.