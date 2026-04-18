ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ‘ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್‌’ ರಸಿಕ್

'ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ...' 

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಅಷ್ಮೂಜಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ದನಿ ಗದ್ಗದಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಏ. 15) ರಾತ್ರಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಿಸಲು ರಸಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಲಖನೌ ತಂಡದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ (24ಕ್ಕೆ 4) ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ರಸಿಕ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಕತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅಪ್ಪ ಸಲಾಮ್. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನೀರೆರೆದವರು ಅವರು. 

ಅದರ ಫಲವಾಗಿ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಸಿಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ₹ 6 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಷ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೋದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಡಲು ಸಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. 

ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅಲಭ್ಯರಾದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಆಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸಿಕ್ ಮುಂದುವರಿದರು. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ರಸಿಕ್ ಅವರು ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ರನ್ ಅಪ್ ಇರುವ ಅವರು ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆಫ್ಸೀಸನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ (ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ) ಅವರ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್, 'ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೆಂಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಿಕ್ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ರಸಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರು ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸಿಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ 2017–18ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್