ವಿಡಿಯೊ: ಗೂಗ್ಲಿ ಎಸೆದು ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಟೋಯಿ

ಗುವಾಹಟಿ; ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ರವಿ ಬಿಷ್ಟೋಯಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮಹತ್ವದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು.

ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೂಗ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದರು. ನಂತರ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 32 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಟೋಯಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ದಾಖಲೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಕ್ಲಿನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 1,089 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಷ್ಟೋಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.