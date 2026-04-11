RCB ಸೋಲಿಗೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಾರಣ

ಗುವಾಹಟಿ; ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಳುವಾಯಿತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಲೀಗ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದರು. 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 201 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 4 ನೇ ಓವರ್ನ 2 ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆದಾದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಹಾಗೂ ಜುರೆಲ್ ಅವರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 76ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾದರು.