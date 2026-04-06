17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಈಗಿನದು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ RCBಯೇ ಕಿಂಗ್

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ತಂಡ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ತಂಡವು 2008ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು 18 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲುಗಳನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. </p><p><strong>2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್:</strong></p><p>2008 ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2009, 2011 ಹಾಗೂ 2016) ಒಟ್ಟು 3 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದ ಜೋಶ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. </p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ</strong></p><p>2025 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2025ರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ</strong></p><p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ</strong></p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ 10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರದೇ ಇದ್ದರು ಕೂಡ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದು, ತಂಡದ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ</strong></p><p>ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಆಟಗಾರರು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವುದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ</strong></p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಂಡದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.ವಿಡಿಯೊ: IPL ಕಪ್ ಹಿಡಿದು RCBಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ ಪುಟಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ.ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಕೆಪಿ’ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹೊಗಳಿದ RCB ನಾಯಕ.<p>ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>