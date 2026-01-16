ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 'ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಲ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನವೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ, ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಸಲವೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಯು ₹ 2300 ರಿಂದ ₹ 42 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ; ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭ್ಯಾಸ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನೆಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 28 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳುನಡೆಯಲಿವೆ.