ಲಂಡನ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಬೆಥೆಲ್, ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಬೆಥೆಲ್, 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇ–ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 26ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್–1 ಆಡಲಿದೆ.