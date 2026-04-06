ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 43 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ 'ಬೌನ್ಸರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್' ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 36 ರನ್ ತೆತ್ತು, 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 128 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ಮಧ್ಯಮವೇಗಿಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗೂಗ್ಲಿ, ಕೇರಂ ಬಾಲ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ಕೃನಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು, ಕೃಣಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಕೃಣಾಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, 'ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯೇ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಫಿ ಮತ್ತು ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಜಿತೇಶ್ 'ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>2025ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.