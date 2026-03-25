ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ–ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ: ಹೀಗಿತ್ತು RCB ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜರ್ನಿ

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ (ABG), ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ (ToI), ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸುಮಾರು ₹16,700 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿವೆ.</p><p>ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಎಸ್ಎಲ್)ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2008ರ ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂಡವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹446 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಖರೀದಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಗಿತ್ತು.</p><p> 2012–13ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು USL ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಆದರೂ, 2016ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ USLನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, 2023 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ 2024 ಮತ್ತು 2026 ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ Royal Challengars Bangalore ಎಂದು ಇದ್ದ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು Royal Challengars Bengaluru ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುರುಷರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರಾದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, TOI ಗ್ರೂಪ್, ಬೋಲ್ಡ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಮಲ್ಯ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 16 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಲಖನೌ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಎರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ₹12,715 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದೇ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹16,700 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.