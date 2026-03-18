IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ: RCB ತಾರಾ ವೇಗಿಯೂ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ತಾರಾ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಆಟಗಾರರ ಗಾಯದ ಚಿಂತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>SRH ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಆದರೂ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಟೂರ್ನಿಯ ನಡುವೆ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಒಂದುವೇಳೆ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅಥವಾ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ X1 ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಇತ್ತ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತಂಡವನ್ನು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.