RCB vs SRH: ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯಷ್ಟೇ. ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.