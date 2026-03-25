IPL 2026: ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ RCBಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸವಾಲು

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ</strong></p><p>ಹೌದು, ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಗಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಆವರು ಆಡುವುದು ಖಚಿತ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್</strong></p><p>ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಗೊಂದಲ</strong></p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹7 ಕೋಟಿಗೆ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಐಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಡುವ XIರ ಬಳಗದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.