<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು 'ಬಿಸಿ ದೋಸೆ'ಗಿಂತಲೂ ಬೇಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಇದೇ 28ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾದವು. </p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಆರಂಬವಾಯಿತು. ಆಧರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು 'ಸೋಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. </p>.<p>ಹೋದ ವರ್ಷ ಟೂರ್ನಿಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>'ನಾವು ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು 'ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆರ್ಸಿಬಿ' ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರೀತಮ್ ಕರಿಗಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿವೆ. ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು 'ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ'ಯ ಆದಿತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>