RCB vs CSK: ಜಯದ ಓಟದತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಟ!

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್' ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಡುವಿನ ಬೇಸರ ಕಳೆಯಲು ತಾವು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದರು. ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ತವರು ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಬಳಗವು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ದೀರ್ಘ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ದಿನದ ಬಿಡುವು ಮಾತ್ರ. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಈ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲಾದರೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸಿಗದ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು. 'ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆವು. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಥೇಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದಂತಹ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವು. ಐದು ಅಥವಾ ಏಳು ದಿನ ಬಿಡುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಉಪನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಶನಿವಾರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವಾಡಿತ್ತು. ವೇಗಿ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ ಅವರ 'ಪವರ್ ಪ್ಲೇ' ಅವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯು ರಂಗೇರಿತ್ತು. ರೊಮೆರಿಯೊ ಶೇಫರ್ಡ್, ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತವರಿನಂಗಳದ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, 'ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ' ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು, 202 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 26 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದವು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಿತೇಶ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಋತುರಾಜ್ ಬಳಗವು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆಯ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 'ದ್ವಿಶತಕ'ದ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ